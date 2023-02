Sonko nargue Antoine Diome : « Vouloir me faire suivre par des policiers n’est que peine perdue! »

Après la commune d’arrondissement des Parcelles Assainies de Dakar, le maire de la ville de Ziguinchor s’est rendu ce jeudi 9 février 2023 à la mairie de la commune d’arrondissement de la Patte d’Oie. Ousmane Sonko reçu par la maire Maïmouna Dièye n’a pas manqué d’attaquer le ministre de l’Intérieur. Durant tout son trajet, les forces de défense et sécurité l’ont suivi de son domicile à la mairie de la Patte d’Oie.



« L’intimidation du ministre de l’Intérieur en mettant la police derrière moi, n’est que peine perdue. Ces éléments des forces de l’ordre devraient être envoyés à la trousse des délinquants qui sèment la terreur dans les quartiers. Vouloir me suivre n’est que peine perdue et ils se lasseront parce que je poursuivrais ces visites dans les autres mairies qui sont plus de 70 collectivités territoriales », fait savoir le président de Pastef qui s’y est rendu dans le cadre de la coopération intercommunale.



























dakaractu