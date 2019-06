Sonko répond aux députés boycotteurs de Benno Book Yaakaar: «Vous n'avez rien compris...»

Au moment où Ousmane Sonko prenait la parole à l'assemblée nation quelques députés sur les instruction de Aymérou Gningue, ont boudé le discours de l'ancien candidat à la présidentielle. Ce dernier a répliqué.





Encouragés par les députés de l'opposition, le président du parti Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef/Les Patriotes), Ousmane Sonko, n'a pas mis du temps pour répondre aux députés de Benno Book Yaaakaar, qui ont boycotté son discours: " On me facilité la tâche parce que je ne suis pas venu parler à une majorité transparente qui ne comprends rien des enjeux. Quand je viens à l'assemblée c'est pour s'adresser au peuple Sénégalais et aux représentants du gouvernement", précise Ousmane Sonko avant de pilonner Macky Sall et sa famille.