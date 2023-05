Sonko viendra-t-il au procès le 23 mai ? La réponse de Me Camara

«On a dit au juge que si vous renvoyez à huitaine, on est en matière criminelle, on n’a même pas à prendre connaissance du dossier. En matière criminelle, c’est le greffe qui doit nous donner copie du dossier. Il y a 471 pages, plus de 50 avocats constitués de toutes les parties. Comment en une semaine le greffe va dupliquer 471 pages, dupliquer les audios, les vidéos pour nous les communiquer ?»



Présence de Sonko le 23 prochain ?



«Tout dépendra de ce qu’il recevra. S’il reçoit sa convocation, nous avocats nous lui conseillons de venir. Mais il décidera. Ousmane Sonko, vous l’avez entendu. Il a fait une conférence de presse pour dire pourquoi il adopte la désobéissance civique parce que tout simplement ses droits ne sont pas respecté.»





































