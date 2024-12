Sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis depuis le SÉNÉGAL, Doro Gaye finalement arrêté en FRANCE

Objet d’une notice rouge d’Interpol et d’un mandat d’arrêt international, dakarposte a appris de ses perspicaces réseaux de renseignements que l'homme d'affaires Pape Doro Gaye a été arrêté au au pays de Marianne (en France)



Il nous revient que celui que l'on surnomme PDG, activement recherché, a été localisé grâce à des informations précises fournies aux limiers Français.



Aux dernières nouvelles, tombé hier dans la nasse de la police, il est au "frais" (en garde à vue) en attendant son extradition au Sénégal.





Pour rappel, nous écrivions il y'a de cela quelques jours que la justice sénégalaise a fini par lancer un mandat d’arrêt international contre l'homme d'affaires Doro Gaye poursuivi pour "une escroquerie de 1,2 milliard FCfa".



Il aurait profité de sa mise en liberté provisoire pour prendre la fuite. Selon des sources proches de l'enquête repris par l'Observateur le sieur Gaye aurait quitté le Sénégal en passant par la Guinée avant de se réfugier en France, malgré un protocole d'accord signé avec le plaignant.



En réponse, le juge d'instruction a lancé un mandat d'arrêt international pour permettre une éventuelle extradition de Gaye, avec l'aide d'Interpol, afin qu'il réponde des accusations portées contre lui. " D'ailleurs, Interpol Dakar a saisi Interpol Paris" nous soufflait une source.





Interpol est une organisation intergouvernementale dont le nom complet est « Organisation internationale de police criminelle ». Interpol compte 196 pays membres (dont le Sénégal) et favorise la collaboration entre les autorités de police pour créer un monde plus sûr.



À cette fin, Interpol leur permet d’échanger et d’accéder à des informations sur les infractions et les criminels et leur apporte un appui technique et opérationnel.





Rappelons que le colonel Sarr a été mis en cause par Zakiroulahi Sow, qui affirme que l’officier de gendarmerie aurait reçu une commission de 400 millions de francs CFA. Initialement, le colonel Sarr avait été écarté de la procédure, et seul Doro Gaye était inquiété. Cependant, le magistrat instructeur a par la suite convoqué le gendarme, l’inculpant et le plaçant sous mandat de dépôt le 7 novembre dernier pour escroquerie portant sur des deniers publics. Lors de la confrontation avec la partie civile, lundi dernier, le colonel Sarr a maintenu sa position malgré les accusations de Zakiroulahi Sow.



Il convient de rappeler que Doro Gaye a été le premier à être inculpé dans cette affaire. L’homme d’affaires a été placé sous mandat de dépôt suite à une plainte de Zakiroulahi Sow, qui l’accuse de lui avoir vendu un terrain situé sur le site de l’aéroport international Léopold Sédar Senghor. Sow estime son préjudice à 1,2 milliard de francs CFA. Doro Gaye a obtenu une liberté provisoire le 28 juin dernier après avoir signé un protocole d’accord dans lequel il s’engageait à rembourser la somme par moratoire. Toutefois, selon Zakiroulahi Sow, d’autres personnes seraient impliquées dans cette affaire, notamment le colonel Sarr. Un avocat aurait également joué un rôle, d’après certaines sources.





L’enquête étant toujours en cours, toutes les personnes inculpées bénéficient de la présomption d’innocence. L’issue de l’instruction pourrait permettre de faire toute la lumière sur cette affaire.







































































