Sous le ndiguel de Serigne Mountakha Mbacké : Serigne Bass Abdou Khadre en visite de courtoisie chez Youssou Ndour

Ce déplacement s’inscrivait sous le ndiguel de Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides.



Selon les détails de l’événement, cette visite a été l’occasion de transmettre un message fort du Khalife. Serigne Mountakha Mbacké réitère ainsi sa haute considération pour Youssou Ndour.



Le guide religieux a salué les actions de développement menées par l’icône de la musique sénégalaise, ainsi que son impact socio-économique positif au sein de la société.



La rencontre entre le représentant du Khalifat et Youssou Ndour illustre une fois de plus les liens étroits entre les guides religieux et les figures marquantes du pays. Elle met en avant la dimension de respect mutuel et de cohésion nationale chère au mouridisme.



Youssou Ndour, à travers son parcours artistique et ses initiatives, continue d’incarner un modèle d’engagement pour la jeunesse sénégalaise

















































Igfm