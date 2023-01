Soutien à Pape Alé Niang : trois arrestations passées (presque) inaperçues

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 5 Janvier 2023 à 10:47



En marge de la rencontre entre le Premier ministre et la Société civile, mardi dernier, au sujet notamment du rapport de la Cour des comptes sur la gestion du Fonds Force Covid, trois activistes manifestaient devant la Primature pour la libération de Pape Alé Niang. Il s’agit de Bayna Guèye et Ousmane Sarr du mouvement «Nitu Deug Valeurs» et de Ahmad Sarang Diallo du collectif «Ñoo Lank».



D’après L’AS, le trio a été arrêté devant les bureaux du chef du gouvernement alors qu’il scandait le nom du journaliste incarcéré en demandant sa libération. Le journal rapporte que leur arrestation par les policiers en civil était musclée.



Les trois activistes ont été conduits à la Sûreté urbaine. D’après leur avocat, Me Khoureyssi Ba, ils ont été entendus jusqu’à 1 heure du matin avant d’être placés en garde à vue pour participation à une manifestation non déclarée et trouble à l’ordre public. «Nitu Deug Valeurs» et «Ñoo Lank» exigent leur libération.





Mamadou Ndiaye