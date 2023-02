Stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor : un retour au calme après les affrontements

Le calme est finalement revenu au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Les deux équipes seniors de Kadior et Belfort ont pu rejoindre la pelouse pour jouer la finale départementale de l'ODCAV.

Après des négociations entre les dirigeants de l'ODCAV, les forces de l'ordre et les supporters de Karantaba, la tension s'est dissipée. Rappelons que les supporters de l'ASC Karantaba voulaient empêcher la tenue du match entre les ASC Kadior et Belfort en envahissant la pelouse du Stade Aline Sitoé Diatta. Cette tentative de sabotage de la finale départementale de l'ODCAV de Ziguinchor a occasionné des tirs de grenades lacrymogènes de la part des forces de l'ordre. Au finish, les supporters de l'ASC Karantaba sont revenus à de meilleurs sentiments en quittant la pelouse du Stade Aline Sitoé Diatta.





































