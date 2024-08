Suite à la plainte déposée contre Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop pour abus de biens sociaux, nos confrères convoqués par les limiers de la SU

C'est Babacar Touré de Kewoulo qui expose en détails dans sa chronique hebdomadaire ce qu'il est convenu d'appeler "le cas Mamoudou Ibra Kane, Alassane Samba Diop et Abdoulaye Sylla Ecotra".



À l'en croire, les deux confrères (Alassane Samba Diop et Mamoudou Ibra Kane) sont tenus de déférer à une convocation des enquêteurs de la Sureté Urbaine de Dakar.



L'homme d'affaires Abdoulaye Sylla entendu sur procès verbaux, Alassane Samba Diop est convoqué le lundi 19 Août prochain. Mamoudou Ibra Kane devra faire face aux limiers le lendemain.



Pour rappel, une plainte a été déposée contre les journalistes Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop pour des accusations présumées d’abus de biens sociaux dans la gestion du groupe de presse Emedia.



Selon l’édition du 31 juillet 2024 du journal Source A, les prévenus sont accusés de ne pas avoir tenu correctement la comptabilité et de ne pas avoir déclaré l’état de cessation de paiement de la société dans le délai légal de trois mois.



Il leur est également reproché de ne pas avoir présenté les comptes pour approbation lors de l’assemblée générale des associés, ce qui aurait dissimulé la situation financière de la société. Cette dissimulation aurait conduit à une perte cumulée de près de 4 milliards FCFA, dont environ 2 milliards FCFA au préjudice du plaignant.



Le journal révèle qu’Abdoulaye Sylla, l’un des associés et plaignant, accuse les deux journalistes de « manœuvres nébuleuses ». Il prétend qu’ils auraient constitué un compte courant de plus de 800 millions FCFA au profit de Emedia Rédacteurs, société qu’ils possèdent avec Boubacar Diallo et Mamadou Ndiaye.



Selon la plainte, Abdoulaye Sylla, via sa société Easy Holding SASU, a investi la somme de 1 milliard 353 millions FCFA, tandis qu’El Hadji Demba Ka a engagé 746 millions 984 449 FCFA et Label Sénégal 270 millions FCFA.



Source A d’informer que Mamoudou Ibra Kane n’a pas pu être joint pour des réactions. Alassane Samba Diop, de son côté, a défié les accusateurs de prouver les allégations d’abus de biens sociaux.



Affaire à suivre...

































































