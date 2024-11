Suite et pas fin Affaire Jérome Bandiaky- La DIC frappe au coeur de l'écurie "Boy Niang 2"...Le beau frère du lutteur tombe... Le rappeur "Dof Ndèye" (en prison) cité ...Plus d'une vingtaine de personnes convoquées...

L’enquête concernant ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Jérôme Bandiaky, alias Sniper, se poursuit.



En effet, il revient à dakarposte que les limiers de la Division des Investigations Criminelles, continuent, sans tambour ni trompette, la procédure.



Nos sources, au parfum de l'affaire Bandiaky, nous apprennent que la Dic enquête sur les fameux "nervis du pouvoir Sall".



À l'image de "sniper", des civils, dans un passé récent armés aux côtés des forces de l’ordre lors des regrettables émeutes, sont traqués et mis hors d'état de nuire.



Qui plus, la procédure entamée vise à identifier les nervis qui détenaient des armes notamment à feu sans autorisation lors des événements survenus entre Dakar, sa banlieue (Pikine etc...). C'est ce qui explique les descentes inopinées des limiers chez Jérome Bandiaky à Mbour, mais également à Beintégné, situé à Diamniadio, dans une maison appartenant à Farba Ngom.



Aux dernières nouvelles, des lutteurs, membres de l'écurie Boy Niang 2 sont dans le viseur de la police, précisément des perspicaces enquêteurs de la Dic. D'ailleurs, le grand frère de la femme du lutteur Modou Guèye alias Boy Niang 2) est au moment où ces lignes sont écrites entre les mains de la Division des Investigations Criminelles. D'ailleurs, le sieur B. Ba, tombé dans la souricière de cette redoutée mais redoutable unité de la police , a été placé en position de garde à vue.



Aussi, pas moins d'une vingtaine de lutteurs de l'écurie Boy Niang 2 ont été convoqués.



Dans la foulée, dakarposte a appris que le rappeur "Dof Ndèye", qui a asséné des coups de couteau à un homme du nom de B. Faye, a été cité dans cette affaire.

Sauf revirement, il sera extrait de prison pour ... interrogatoire.



Affaire à suivre...