Sûreté Urbaine: La raison de la convocation de El Malick Ndiaye

El Hadji Malick Ndiaye, membre des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef) a été convoqué à la Sûreté urbaine de Dakar, ce jeudi.



Le chargé de communication du parti de Ousmane Sonko est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, selon son avocat Me Moussa Sarr.



L’avocat ne précise pas toutefois la teneur des propos incriminés de El Malick Ndiaye.



Me Moussa Sarr souligne que son client sera entendu incessamment.









































