Surveillante agressée : La police de Comico arrête le duo incriminé

M. Kane l'a échappé belle ! Surveillante dans une école privée de la place, elle a été victime d'une agression au moment où elle se rendait à son lieu de travail, vers 5 h. En compagnie de son enfant, elle a été interceptée par deux agresseurs. Ces derniers ont tenu en respect la dame sous la menace d’une arme.



Selon des sources de Seneweb, les deux bandits ont volé son sac à main contenant ses deux téléphones portables, sa carte Wave et d’autres objets.





Mais cette agression ne sera pas impunie. A la suite de la plainte déposée et la description faite par la victime de ses agresseurs, les limiers du commissariat de Yeumbeul-Comico ont mené d'intenses investigations qui ont permis de mettre la main sur les deux présumés bandits.



L'indélicat ouvrier M. M. (18 ans) et son compère E. N. (20 ans) ont tenté de nier les faits sans convaincre les enquêteurs de la police de Comico. Malgré tout, le duo arrêté par les éléments du commissaire Diallo a été présenté au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, pour vol commis la nuit avec violence.