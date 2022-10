Suspension de la grève du Personnel administratif, technique et de service des universités : comment le Ministre a «miroité» les syndicalistes

En grève depuis la semaine dernière, l’intersyndicale du Personnel administratif, technique et de service (Pats) a suspendu son mot d’ordre de grève et les travailleurs reprennent le boulot ce jeudi. Mais, comment le ministre de l’Enseignement supérieur, Pr Moussa Baldé, a réussi à «miroiter» les syndicalistes qui étaient prêts à aller jusqu’au bout pour l’augmentation de leur salaire ?



D’après nos informations, les syndicalistes qui sont allés voir le ministre ce marrdi pour dialoguer sur leurs doléances et trouver une issue heureuse à la situation n’ont pas bénéficié d’une vaste marge de manœuvre pour négocier. En effet, selon nos sources, «avant même d’accéder au bureau du Pr Moussa Baldé, il leur a été signifié de ne pas aborder la question de l’augmentation des salaires parce que dépassant les compétences du Ministre».



Mieux, si nous avons appris que le Pr Moussa Baldé leur a dit auparavant qu’il allait soumettre cette doléance aux autres membres du gouvernement aux fins d’appréciations, Aliou Mbine Tock Faye, membre des syndicalistes, nous dira que «le Ministre venait d’arriver et ne maitrisait pas nécessairement ses compétences dans ses fonctions de Ministre de l’Enseignement supérieur».



Seulement, les syndicalistes ont fini par abandonner la question de l’augmentation des salaires pour se contenter aux primes, apprenons-nous de sources sûres. C’est ce qui a fait d’ailleurs que la grande partie des travailleurs qui n’avaient pas pris part aux négociations se sont sentis trahis, nous souffle-t-on. Même si, Aliou Mbine Tock Faye considère que, «prime est égale à l’augmentation des salaires» et qu’il faut s’en réjouir, étant mieux que rien.



Selon certaines indiscrétions, après évaluation, cette demande relative à l’augmentation de leurs salaires coûte à l’Etat du Sénégal la rondelette somme de 100 milliards F Cfa pour chaque mois. Ce qui, entre autres, rend utopique leur vœu, même si ces travailleurs des universités pensent que cette somme n’est rien comparée aux ressources de l’Etat.



De plus, au sortir des négociations avec le Pr Moussa Baldé, les parties ont convenu de mettre en place trois commissions techniques pour, d’une part, évaluer l’impact financier des primes, et d’autre part, revoir le décret 2000.103 qui régit le statut des travailleurs des universités du Sénégal. Sur ce décret, qui date de l’an 2000, bien avant la construction de certaines universités de ce pays, les parties sont d’avis qu’il est temps de le revoir. Ce qui veut dire qu’une possible révision de leur statut n’est pas à écarter.



Autre chose à retenir, c’est que les commissions se retrouvent les 18 et 20 octobre prochain pour se pencher sur les travaux avant de présenter leur rapport au ministre Moussa Baldé le 24 du même mois. Et le 25, les syndicalistes seront en Assemblée générale pour décider de la suite ou non des mouvements d’humeur. Ainsi, tout dépend du traitement par le Ministre de leur dossier.







































actusen