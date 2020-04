Suspension des autorisations de circuler

Avec 300 autorisations de circuler vendues à Thiès, ce sont les plus offrants qui circulent à la place de ceux qui en ont réellement besoin .



Pour mettre un terme à cette anomalie, les autorités ont réagi. Dans un communiqué lu à la RFM, le ministère de l’Intérieur a décidé de suspendre la délivrance des autorisations de circuler. Et, à partir de ce jeudi, celles en cours ne seront plus valables.



Une décision motivée officiellement par les recommandations du Comité national de gestion des épidémies de ne plus rapatrier les dépouilles des Sénégalais de l’extérieur et de donner la charge des cas de transmissions aux gouverneurs.