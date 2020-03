Suspension des prières : L'Imam de la Grande mosquée de Dakar dit niet

L’imam ratib de la Grande mosquée de Dakar désapprouve la décision de l’Association nationale des imams et oulémas du Sénégal de fermer les mosquées sur l’ensemble du territoire national. Ce, en raison de la propagation du Covid-19.



Imam Alioune Samb justifie son refus : "La prière du vendredi est une recommandation de Dieu, même en temps de guerre. C’est une recommandation à suivre à la lettre. Donc, on ne peut pas se soustraire à la lettre. Donc on ne peut pas se soustraire à cette recommandation".



Et d'ajouter : "C’est différent d’une ziarra générale ou d’une prière initiée par une quelconque personne. Si c’était une interdiction de rassemblement dans les stades ou les marchés, on s’y serait soumis. Nous allons prier et formuler des prières pour le pays", a-t-il tranché net dans L'Observateur.













































seneweb