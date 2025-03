Syndicat des Travailleurs des Aéroports du Sénégal (SYTAS) : Le Secrétaire Général destitué pour « actes de trahison »

Réunis en congrès extraordinaire ce mercredi, les membres du Syndicat des Travailleurs des Aéroports du Sénégal (SYTAS) ont décidé de destituer immédiatement Waly Deb Diouf de ses fonctions de Secrétaire Général. Cette décision fait suite à des « actes de trahison avérée envers la base syndicale qu'il était censé représenter », indique le syndicat dans un communiqué.



Parmi les griefs retenus contre lui figurent : la validation d'accords et de plans sociaux fragilisant les droits des employés et prévoyant des licenciements massifs, un mépris total des revendications légitimes de la base, la publication unilatérale, le 8 mars 2025, d'un communiqué soutenant une position contraire à celle des travailleurs, ainsi qu'un comportement jugé contraire aux principes d'intégrité et de transparence syndicale.



Face à ces faits graves et considérant qu'il ne représente plus les intérêts des travailleurs mais plutôt des intérêts personnels et politiques, le SYTAS a proclamé sa destitution immédiate et l'a remplacé par le camarade Djibril Sène.



Le SYTAS réaffirme son engagement à défendre les droits matériels et moraux des travailleurs. Il appelle les autorités à s'asseoir autour d'une table pour des concertations et exige :

- Le renouvellement du collège des délégués, élu depuis 2018 ;

- L'arrêt des menaces de licenciement qui sapent le moral des travailleurs ;

- La transparence sur les raisons avancées pour ces suppressions de postes ;

- L'ouverture d'un dialogue sincère entre la direction, les acteurs sociaux et les travailleurs afin de trouver des solutions justes et équitables alternatives aux licenciements.









































