Syndrome du troisième mandat en Afrique de l'Ouest : La ferme réaction de Mamadou Diop Decroix.

Dans un entretien accordé à Dakaractu, le député et un des leaders de l'opposition sénégalaise reste ferme dans sa conviction. Pour lui, la question du troisième mandat en Afrique nécessite des réflexions profondes pour en débattre ou encore en parler sur les plateaux de télévision ou radio.

"J'observe de très près la situation, mais j'avoue que je ne peux pas en parler pour l'instant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous suivons l'évolution de la question. Et je pense que sur la question, le président de la République Macky Sall a été clair et ferme ainsi que tous ses proches sur la question du troisième mandat", tente de convaincre le parlementaire.

Toutefois le leader du parti And Jëf/PADS précise que le moment venu, il se prononcera largement sur la question. "Ce qu'on peut retenir présentement, ce sont ses propos. Maintenant le moment venu j'en parlerai avec les citoyens et le peuple africain, mes militants notamment", a-t-il souligné.

Un entretien que vous pourrez suivre prochainement sur Dakaractu...