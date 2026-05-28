TABASKI 2026 : LE CHEF DE L’ÉTAT APPELLE À RENFORCER L’UNITÉ, LA SOLIDARITÉ ET LA COHÉSION SOCIALE

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accompli ce jeudi la prière de l’Aïd el-Kébir à la Grande Mosquée de Dakar, aux côtés de l’Imam Ratib, de plusieurs autorités religieuses et de nombreux fidèles venus célébrer la fête de la Tabaski.



À l’issue de la prière, le chef de l’État a lancé un appel fort en faveur du renforcement de la solidarité nationale, dans un contexte marqué par des difficultés économiques auxquelles font face plusieurs familles sénégalaises.



Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa reconnaissance envers les Sénégalais ayant pu célébrer la Tabaski dans de bonnes conditions, tout en adressant un message de compassion et de soutien à ceux qui n’ont pas eu les moyens de vivre pleinement cette fête religieuse.



« Aucun Sénégalais n’est seul tant que nous saurons partager », a déclaré le président de la République, rappelant que l’esprit de la Tabaski repose avant tout sur les valeurs de partage, d’entraide et de fraternité.



Le chef de l’État a également invité les guides religieux et coutumiers à poursuivre leurs prières pour le Sénégal, soulignant leur rôle essentiel dans la préservation de la paix, de la cohésion sociale et de la stabilité nationale.



Dans ce sens, Bassirou Diomaye Faye a confié aux autorités religieuses les préoccupations majeures du pays, notamment la paix, la santé des familles, l’unité nationale ainsi que la prospérité économique et sociale du Sénégal.



Le président a aussi eu une pensée pour les forces de défense et de sécurité engagées hors du territoire national dans le cadre de missions au service des intérêts du Sénégal.



Le chef de l’État a formulé des prières pour un Sénégal uni, stable et prospère, appelant les citoyens à une mobilisation spirituelle collective pour accompagner les efforts de développement du pays.





















































Rts