TER- La réaction du Macky SALL après sa visite de chantier

"Ce Projet pharaonique offre un chantier gigantesque d’une complexité sans commune mesure. Nous préparons ici le Sénégal demain moderne des transports de masse. Ma revue de ce jour me donne l’occasion de constater un projet très bien et de main de maître par APIX que je félicite.

Après le jalon du 14 janvier 2019 et celui de juin 2019 alors la perspective est l’obtention de la certification pour passer en toute sécurité à la phase commerciale " a laissé entendre le chef de l'Etat, Macky Sall