THIES / LANCEMENT DU MISE : Diariatou Aïdara restaure l'espoir chez les jeunes. 

Mme Diariatou Aïdara Camara a procédé ce week-end dans son royaume d'enfance à Randoulène (Thiès) au lancement du Mouvement Inclusif pour un Sénégal d'Espoir (MISE).



La cérémonie a été rehaussée de la présence de plusieurs responsables politiques de la mouvance présidentielle. On peut citer entre autres, Dr Pape Amadou Ndiaye et le Maire de Ngoundiane Mbaye Dione. Unis comme un seul homme, ces hautes personnalités ont salué l'engagement sans cesse renouvelé de Mme Diariatou Aïdara Camara notamment ses multiples actions pour le bien-être des couches vulnérables de son terroir.



A tout seigneur tout honneur, la Cheffe de file du MISE a remercié d'emblée les populations de Thiès pour la forte mobilisation. Preuve par neuf de leur attachement à sa personne. Elle en a profité pour lancer un vibrant appel aux jeunes du Cayor et d'ailleurs. Elle les a invité à croire en eux-mêmes, pour se tailler une place au soleil. Dans la foulée, Mme Camara les a déconseillé à arpenter les pistes périlleuses de l'émigration clandestine.



Dans son speech, elle n'a pas manqué d'exhorter les autorités sénégalaises à trouver les voies et moyens nécessaires pour juguler ce phénomène devenu récurrent, en nouant un dialogue direct, franc et sincère avec les jeunes qui constinuent à ses yeux, les fers de lance de la nation. Très en verve au cours de cette cérémonie, l'égérie de la capitale du Rail a également indiqué qu'elle ne ménagera aucun effort pour continuer à soutenir comme à l'accoutumée, l'entreprenariat des jeunes et des femmes.



Et ce, afin de bâtir un développement durable et inclusif. Pour Mme Diariatou Aïdara Camara, "c'est ensemble avec la solidarité et la détermination que nous allons trouver le chemin vers un avenir meilleur pour tous", clôturant ainsi son discours sur cette note d'espoir.