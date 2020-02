TOUBA / 5 enfants périssent dans des incendies en moins de 40 jours : Ndèye Saly Diop Dieng au chevet des familles éplorées .

À la suite d'événements malheureux (5 enfants morts dans des incendies) survenus dans la cité religieuse, le ministre Ndèye Saly Diop Dieng a dépêché, au nom du Président de la République, une délégation chargée d'apporter un soutien matériel et financier aux familles éplorée. En somme, 3 étapes ont été bouclées par l'équipe dirigée par Niokhobaye Diouf, Directeur de la promotion des droits et de la protection des enfants.



Parmi les trois étapes, deux ont intéressé des familles dévastées par la douleur de perdre des enfants à la suite d'incendies. Il s'agit d'abord, de celle de Touba Béto qui a vu le feu emporter deux bouts de bois de Dieu de même père et de même mère. Nous étions le 29 decembre 2019. Et, ensuite celle de la famille Diagne de Gouy Seew au sortir duquel drame, deux garçons et une fille ont perdu leur vie. C'était le 04 février 2020.



Il faut signaler que la délégation s'est aussi rendue auprès d'une femme désemparée et anéantie par la maladie qui, via la presse, avait interpellé les autorités et souhaité que ces dernières lui viennent en aide.



Niokhobaye Diouf, en compagnie du sous-préfet de Ndame, de regretter ces événements malheureux avant de remettre aux familles des appuis financiers et matériels non sans leur présenter les condoléances de l'État du Sénégal au nom du Chef de l'État et de son ministre de la femme, de la famille et du genre.





















dakaractu