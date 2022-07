Le chef religieux Serigne Mourtala Mbacké Say paie déjà pour son soutien au Président Macky Sall. C’est avec grand étonnement qu’il a retrouvé les vitres de son véhicule vandalisées. Il accuse l’opposition et dit assumer son choix politique. Il dénoncera la violence qui dit-il, est l’argument des faibles et des perdants. Une plainte est envisagée... Affaire à suivre !

















































