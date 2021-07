TOUBA : Des Ndongo-Daara sautent des étages d’un immeuble pour s’échapper. De quoi ont-ils peur ?....

La scène se passe au quartier Madyana de Touba. Des ndongos-daara plus ou moins âgés entre 07 et 25 ans ont subitement choisi de sauter des étages risquant même de se blesser pour quitter les lieux (images). Nos sources nous confient même que certains se sont effectivement retrouvés avec des blessures aux pieds.



Autant dire qu’il s’est agi pour eux de sauve-qui-peut, d’escapades volontaires pour se libérer. De quoi ? C’est la question que tout le monde se pose. « Les conditions sont exécrables », confie une maman venue récupérer son enfant.



Dans tous les cas, plus de 300 pensionnaires ont vidé les lieux. La police a été aperçue devant l’immeuble qui appartiendrait à un certain Mamadou Cissé.































