TOUBA EN DEUIL - Un fils de Serigne Fallou Mbacké tire sa révérence.

Serigne Khalil Mbacké n’est plus! Le chef religieux, fils de Serigne Fallou Mbacké, 2ème Khalife Général des Mourides et de Sokhna Mariama Syll, a tiré sa révérence dans la nuit du 05 au 06 juillet 2022 en Italie. Frère utérin de Sokhna Bali Mbacké Mountaqa, il passait le plus clair de son temps à Touba Bogo.