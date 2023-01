TOUBA- Les flammes de trop ! Le ministre de l’intérieur sur les lieux jusqu’après 02 heures du matin… Des dégâts énormes

Le marché Ocass de Touba a connu ce samedi entre 22 heures et un peu après 00 heure un nouvel incendie… celui de trop quelques 02 ans après les terribles flammes qui avaient emporté 13 centres commerciaux. Nous étions le 17 novembre 2020. Plusieurs milliards étaient partis en fumée. Des mesures fortes étaient annoncées. Hélas !



Pour le drame de ce samedi , c’est le « marché fraude » qui jouxte celui où est vendu le « cuuraay » ( encens) qui a pris feu. Les flammes ont très vite atteint des proportions insoupçonnées dévastant plusieurs dizaines de cantines. Et c’est fébrilement que les commerçants ont tenté avec des seaux d’eau de sauver les marchandises qui seront, quand-même calcinées, pour l’essentiel. Ils seront aidés dans la tâche par les sapeurs pompiers qui débarqueront sur les lieux à , exactement, 22h 37 après avoir été informés 07 minutes avant.



Le ministre de l’intérieur, (accompagné de son collègue du commerce, du gouverneur et du maire) , qui affirme avoir personnellement informé le Khalife Général des Mourides et le President de la République se félicitera de la rapidité avec laquelle se sont effectués les secours, permettant selon lui, de circonscrire les dégâts, malheureusement très importants. Ces secours sont, notamment, venus, dira Antoine Félix Antoine Diome de

Darou Moukhty, Gossas, Diourbel, Thiès, Fass Barigo, Bambey et de Kaolack etc…



Le ministre de l’intérieur qui regrette le drame déplorera, en passant, l’accès difficile qui caractérise le marché Ocass et le nombre insignifiant des bouches d’incendie existants. Il annoncera un soutien substantiel aux victimes dès que l’état des lieux aura fini d’être fait.















































dakaractu