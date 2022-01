TROIS JOUEURS SÉNÉGALAIS POSITIFS AU COVID-19 DONT KALIDOU KOULIBALY

Le capitaine des Lions Kalidou Koulibaly, le portier titulaire de l’équipe nationale ainsi que l’attaquant Famara Diédhiou ont été testés positifs ce samedi, a annoncé le vice-président de la Fédération, Cheikh Seck aux médias.



’’En ce jour, vers 14h locales (13h GMT), nous avons les tests de ces trois joueurs et ils ont été déclarés positifs", a indiqué la même source.



Le Sénégal doit jouer lundi contre le Zimbabwe son premier match dans le groupe B de la CAN 2021, qui démarre lundi au Cameroun.



Avant ces trois joueurs, d’autres internationaux sénégalais dont le gardien Alfred Gomis sont restés à Dakar en attendant de connaître leur statut pour embarquer en direction de Bafoussam où l’équipe nationale a pris ses quartiers.



Ce qu’a fait le milieu de terrain Mamadou Loum Ndiaye, qui a rejoint le regroupement des Lions au Cameroun, en début d’après-midi, a confirmé la même source.



En attendant les prochains développements concernant notamment Alfred Gomis et Edouard Mendy, l’équipe nationale a deux autres gardiens à disposition, à savoir Seyni Dieng et Alioune Badara Faty.



Le sélectionneur national Aliou Cissé avait publié une liste de 28 joueurs pour la phase finale de la CAN 2021 qui aura lieu du 9 janvier au 6 février au Cameroun.



La sélection sénégalaise avait quitté Dakar mercredi pour la CAN sans trois de ses joueurs atteints du Covid-19, ainsi que six membres de l’encadrement également touchés.



Pape Matar Sarr , Nampalys Mendy et Mame Bamba Thiam sont les trois joueurs contaminés, selon la FSF.



La détection de ces cas de Covid dans le groupe réuni au Sénégal avait retardé le départ pour le Cameroun, initialement prévu mardi soir.



Le Sénégal n’a jamais gagné la CAN et a échoué à deux reprises en finale (2002, 2019).



Le pays fait partie des favoris de la compétition qui se disputera au Cameroun du 9 janvier au 6 février.









































aps