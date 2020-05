TROIS NOUVEAUX CAS DE COVID-19 À TOUBA

La région médicale de Diourbel (centre) a annoncé jeudi trois nouvelles contaminations au Covid-19 recensées dans l’un de ses districts sanitaires, celui de Touba.



Les tests de deux personnes ‘’contacts’’ suivies par les services sanitaires sont positifs, et une troisième personne a contracté la maladie par la transmission communautaire, autrement dit, la source de sa contamination n’a pu être identifiée.



Quatre patients hospitalisés à Touba ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, jeudi.



Le bilan national quotidien du ministère de la Santé fait état de 98 nouveaux cas de Covid-19 et de 65 guérisons.



Le cumul des patients guéris s’élève à 1.251, et celui de ceux qui sont sous traitement à ce jour est de 1.530.



Selon le ministère de la Santé, la maladie de coronavirus a fait 30 morts au Sénégal, où le premier cas a été diagnostiqué le 2 mars.















































