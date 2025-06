Tabaski 2025 : Président Diomaye gracie 1466 détenus

À l’occasion de la fête de Tabaski, le chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a, conformément à la Constitution et à la tradition républicaine, accordé sa grâce à 1 466 personnes condamnées pour diverses infractions et détenues dans les établissements pénitentiaires du pays.



Les bénéficiaires de cette mesure de clémence sont des délinquants primaires, des détenus présentant des gages de resocialisation ou âgés, des individus gravement malades et des mineurs.



Une opportunité pour ces citoyens de retrouver leur famille et de se réinsérer dans la société.





































































rewmi