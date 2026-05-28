Tabaski 2026 : Ousmane SONKO a prié à Massalikoul Djinane

La grande mosquée Massalikoul Djinane de Dakar a accueilli, ce jeudi 28 mai 2026, à la prière de l’Aïd el-Kebir Ousmane SONKO, fraîchement élu à la tête de l’Assemblée nationale.



Le président du parlement a pris place au premier rang aux côtés de plusieurs dignitaires religieux et de personnalités publiques, dont Dr Mabouba DIAGNE et Youssou NDOUR.



















































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