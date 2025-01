Tahirou Sarr, la valse des milliards

Ces opérations, considérées comme des mécanismes potentiels de blanchiment de capitaux, impliqueraient des sociétés écrans et des transferts de fonds injustifiés entre différents comptes bancaires. Bien que son implication directe ne soit pas encore établie, son nom apparaît dans les rapports d’enquête.



Son nom a été, en outre, associé à plusieurs controverses judiciaires. En février 2024, il a été jugé par défaut pour des accusations de faux et usage de faux, ainsi que d’escroquerie au jugement, liées à une affaire foncière à Dakar. Les plaignants lui réclamaient des dommages et intérêts s’élevant à 3,9 milliards de FCfa.





















































Le Soleil