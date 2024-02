Tahirou Sarr risque 1 an de prison ferme

D’après la citation les héritiers de Feu Birame Ndoye disposaient d’un TF 1.838 /NGA d’une superficie de 32.870 mètres carrés sis à côté de la Nouvelle Mosquée de Yoff à Dakar. L’Etat les a expropriés, le 20 mai 1992 dans le cadre du projet de lotissement d’extension du village de Yoff. Lasses de ne pas recevoir leur indemnisation de la part de l’Etat du Sénégal, les héritiers mandatés Matar Diène pour les représenter.



Contre toute attente, les requérants ont été surpris de constater qu’un Procès-verbal de conciliation, homologué par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar le 18 décembre 2014 sous le numéro 2218, a consacré la cession de la créance à la société SOFICO SA au prix de 328 000 000 FCfa. Le mandataire a appris que le contrat de créance a été établi entre la société de Tahirou Sarr et Ousseynou Tall, présenté comme le représentant des héritiers Ndoye. M. Tall qui conteste ces allégations indique dans la citation que le prévenu a encaissé un montant global de 17 milliards 460 millions 500 FCfa et que les 3 milliards 353 millions de FCfa devaient revenir aux requérants.



Face au juge hier, Ousseynou Tall qui a traduit en justice Tahirou Sarr, soutient n’avoir jamais vu celui-ci encore moins conclure avec lui une quelconque convention. « Je n’ai rien vendu à Tahirou Sarr. Je ne l’ai jamais vu d’ailleurs. Je n’ai jamais été mandaté par les héritiers. Je ne connais pas aussi les avocats qui m’auraient représenté », a expliqué le plaignant. Selon sa version des faits, un certain El Hadji Ndiaye qu’il a connu comme étant un clerc d’avocat lui avait proposé 100 millions de FCfa pour acheter son silence lorsque cette affaire éclatera. « Il m’avait demandé d’apporter le jugement d’hérédité de l’un de mes parents en contrepartie de l’argent. Ce que j’avais refusé », a soutenu Ousseynou Tall. Il renseigne que la part des héritiers dont il fait partie est de 4 milliards 500 millions de FCfa sur un montant global de 8 milliards que l’Etat devait allouer pour le site.



Selon l’avocat des parties civiles Me Abdourahmane Diallo, le préjudice subi par ses clients est énorme. Il a demandé que Tahirou Sarr soit déclaré coupable et condamné à rembourser la somme de 3 milliards et 900 millions de francs Cfa. Le parquet qui a constaté la non-comparution de Tahirou Sarr a requis un an ferme.



Le tribunal a fixé le délibéré au 21 mars prochain.



































































































































dakarmatin