Tamba : la femme d’un commandant perd 17 millions F CFA à cause de…

B. Diallo, distributeur d’un célèbre opérateur de transfert d’argent à Sinthiou Malème, près de Tamba, est dans de beaux draps. Il a été placé sous mandat de dépôt pour escroquerie au préjudice des dames Maïmouna Germaine Cissé et Ndiaye Samb.



La première est l’épouse d’un commandant des Eaux et Forêts, signale L’Observateur, qui donne l’information. Elle accuse le mis en cause de l’avoir floué pour 17,4 millions de francs CFA.



Maïmouna Germaine Cissé était la «Master premium» de B. Diallo. Elle l’alimentait régulièrement en fonds de roulement classé «UV» pour ses opérations de transfert d'argent. Les montants oscillaient entre 2 et 4 millions de francs CFA. «C’est à la faveur d’un contrôle financier que la 'Master premium' va mettre à nu un trou qu’elle chiffera à 17 millions 400 mille francs CFA. Les investigations menées ont permis de savoir que ce pactole a été perçu par le distributeur B. Diallo», rapporte L’Observateur.



Le journal informe que l’épouse du commandant, après avoir constaté l’arnaque présumée, a saisi le parquet de Tamba d’une plainte avec constitution de partie civile. La source ajoute que la Section de recherches locale, actionnée par le procureur, a ouvert une enquête qui a abouti à l’arrestation de Diallo, qui passera aux aveux.



Mais Maïmouna Germaine Cissé n’était pas la seule victime présumée du mis en cause. Ndiaye Samb a, à son tour, porté plainte contre ce dernier, lui reprochant de lui avoir volé 3,7 millions de francs CFA, selon L’Observateur. Le quotidien d’information du Groupe futurs médias souligne que la seconde plaignante était également fournisseur en fonds de roulement de B. Diallo, ce à l’insu de l’épouse du commandant.



Avec les deux plaintes, pour un total d’un peu plus de 20 millions de francs CFA, le distributeur risque de voir son séjour en prison prolongé. «Il devrait faire face au juge pénal le mercredi 25 juillet», informe le journal.















































































seneweb