Téléphone : des millions de smartphones risquent d’être privés d’Internet à partir du 30 septembre

Et si votre ordinateur, votre smartphone ou votre console de jeux étaient privés de connexion internet ? C’est ce qui risque d’arriver le 30 septembre prochain à plusieurs millions d'utilisateurs.



En cause : l’expiration d’un certificat numérique de sécurité, le IdentTrust DST Root CA X3. C’est le chercheur en sécurité informatique Scott Helme qui a mis en garde contre les effets de cette expiration dans un article publié sur son blog et relayé par Phonandroid.



Cela pourrait donc concerner de nombreux appareils, anciens qui s’appuient toujours sur IdentTrust DST Root CA X3. Ce sont notamment les appareils sortis avant 2017 qui sont concernés. Parfois, une simple mise à jour peut permettre de régler le problème.



Comment faire pour éviter la panne ?

Selon Scott Helme, un tiers des téléphones Android pourraient être concernés par la panne du 30 septembre. Il leur faut installer la version 2.3.6 Gingerbread ou une version antérieure pour pouvoir conserver la connexion internet. Pour les appareils Apple, pour éviter ce problème, il est conseillé aux utilisateurs de macOS 10.12.0, d’iOS 9 ou de version antérieure de mettre à jour le firmware. Pareil pour les PlayStation 4.