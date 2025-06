Témento ( Kolda) : L'infirmier-chef de poste tue un opérateur économique et l'enterre en catimini

Selon nos sources, l'opérateur économique Moussa Ndiaye avait remis la somme de deux millions de francs CFA à l'infirmier-chef de poste B. Ndiaye pour l'achat de noix de cajou. Par la suite, l'opérateur économique s'est rendu chez l'infirmier-chef de poste de Témento, dans la commune de Pakour, pour récupérer la commande. Et pour des raisons encore inconnues, Moussa Ndiaye a été tué et inhumé en cachette dans la cour de la maison de l'infirmier, selon les premiers éléments de l’enquête.



L'ICP piégé par les gendarmes de Pakour



Et depuis le 17 mai dernier, sa famille n'avait plus de ses nouvelles, alors que son téléphone sonnait toujours dans le vide. Les recherches entreprises par ses proches sont restées infructueuses.



Informé des faits, S. O. Diallo, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kolda a pris l'affaire en main. Également, les gendarmes de la brigade de proximité de Pakour, sous la direction de l'adjudant Tamsir Oumar Diouf, ont mené d'intenses investigations pour élucider cette affaire extrêmement sensible. L'exploitation des résultats des réquisitions téléphoniques a révélé que l'opérateur économique a communiqué pour la dernière fois avec l'ICP B. Ndiaye. Le chauffeur de la victime a souligné avoir déposé son patron chez le suspect.



Munis de ces renseignements, les enquêteurs ont effectué hier une descente inopinée dans le domicile de l'infirmier B. Ndiaye. La perquisition a permis de retrouver un organe de la victime. C'est ainsi que le chef du parquet de Kolda a ordonné son exhumation. Le corps était déjà en état de décomposition. Malgré tout, il a été identifié par un membre de sa famille.



Visé par le procureur pour assassinat, l'infirmier-chef de poste lynché





En colère, à la suite de la découverte macabre, les villageois ont lynché le suspect. Les gendarmes déployés lors de la perquisition ne pouvaient pas empêcher cette bastonnade face à la furie de la foule. Le présumé meurtrier est toujours hospitalisé à Kolda, sous surveillance sécuritaire. Il est poursuivi pour assassinat et abus de confiance.



Il ressort des témoignages recueillis que l'opérateur économique avait confié trois tonnes de noix de cajou à l'ICP B. Ndiaye.















































seneweb