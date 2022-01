Tenue des Lions : La créatrice Collé Ardo Sow raconte l'histoire

Kalidou Koulibaly et Cie ont été trollés sur les réseaux sociaux à cause de leur tenue. La styliste qui a confectionné les boubous des Lions est Collé Ardo Sow.



Décortiquant son œuvre, objet de moqueries et trolls, Collé Ardo signale qu’elle a mis les bouchées doubles pour que le rendu soit beau et bien fait.



«Cela m’a pris trois mois pour confectionner les tenues (…) J’ai fait d’abord quatre prototypes, avant que ce modèle-ci ne soit retenu. On m’avait dit que le blanc devait dominer naturellement, j’avais proposé d’autres modèles avec d’autres couleurs que le vert. Depuis septembre j’y suis et nous avons confectionné une cinquantaine d’ensembles. La broderie a été faite à la machine et le tissu, c’est du super-cent», a-t-elle confié.



Elle ajoute : «Il y avait 4 broderies et 5 piqueurs chargés de l’assemblage. La broderie est très fine, c’est un travail de longue haleine. J’ai moi-même dessiné le modèle et la broderie suivant mes designs (…) Ce sont des créatures uniques, exclusivement dédiées aux Lions. Si je devais les baptiser, je les appellerais « Sénégal Ci Kanam ».















































seneweb