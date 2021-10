Thiénaba / Gamou 2021 : Serigne Assane Seck invite au culte du travail, à se départir de la fornication et l'acquisition de biens indus

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 20 Octobre 2021 à 10:41

Le nouveau Khalife de Thiénaba, Serigne Assane Seck, a pour son premier Maouloud sur le fauteuil du Califat d'Amary Ndack Seck, lancé un message fort à ses proches parents et à toute la communauté musulmane. "Plus de temps à la parole, c'est le temps de l'action et du travail. J'ai besoin de votre soutien à tous car je veux travailler pour l'intérêt de Thiénaba, mais également pour avoir la bénédiction de feu Amary Ndack Seck et Mame Momar Talla Seck ", dira-t-il. Avant d'inviter les populations, au nom de tous les Khalifes, de se départir de la fornication et l'acquisition de biens indus.