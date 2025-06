Thierno Alassane Sall pique Domaye Faye: "Le Sénégal vient de subir le pire camouflet diplomatique de son histoire"

Thierno Alassane Sall considère l'élection du président sierra-léonais, Julius Maada Bio, à la tête de la CEDEAO, comme le pire affront pour la diplomatie sénégalaise. En effet, Bassirou Diomaye Faye, qui s'était rendu à Abuja ce 21 juin, n'a finalement pas été désigné.



"Le Sénégal vient de subir le pire camouflet diplomatique de son histoire. Les chefs d’État de la CEDEAO ont en effet préféré confier la présidence tournante de l’organisation au Sierra-Léonais Julius Maada Bio, à la place de Bassirou Diomaye Faye, un moment pressenti", a écrit le leader de la République des Valeurs.



Pour Thierno Alassane Sall, rien que l'idée de prendre la tete de la Cedeao devait être incompatible avec la politique pronée par le président sénégalais. "Quelle idée, pour un antisystème, de vouloir diriger le consortium régional du Système ! N’est-ce pas aussi un défaut sidérant de perspicacité que de croire que la CEDEAO pourrait faire confiance, en un moment aussi crucial de son histoire, à Diomaye, dont l’autorité et le charisme sont mis à mal par son propre camp, à commencer par son Premier ministre ? Les diatribes de certains députés sénégalais de la CEDEAO, qui font écho aux attaques de l’AES contre les chefs d’État de la CEDEAO, n’ont pas aidé non plus",a ajouté Thierno Alassane Sall.



Ce dernier, n'a pas raté, non plus, le Premier ministre Ousmane Sonko, actuellement en visite en Chine. "Il nous reste des lots de consolation : des photos du PM aux côtés d’officiels de second rang en Chine, au moment même où l’on enregistre la déconvenue du siècle à Abuja. Le populisme se heurte au mur de la réalité du monde. L’offensive désordonnée des deux chefs de l’exécutif, tous deux absents du territoire, n’y changera rien : on est un pays dévalué", termine TAS.





















































seneweb