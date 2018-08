Thierno Alassane Sall revient sur la « danse » de Macky Sall

L’ancien ministre Thierno Alassane Sall commente la fameuse danse du Président de la République. En effet, Macky Sall a esquissé quelques pas de danse lors de la cérémonie d’ouverture des parrainages. Pour son ancien ministre de l’Energie, « le peuple Sénégalais mérite un dirigeant et un leader sobre et vertueux ».



« Quand le Sénégal notre pays, est à genoux et peine à se relever. Quand les fondements même ne sont plus solides et que nous sommes au bout de la crise, le Président Macky SALL danse.



Le peuple Sénégalais mérite un dirigeant et un leader « sobre et vertueux » qui dans les moments durs ne pense pas à danser mais fait face en toute humilité avec ceux qui l’ont élu aux difficultés que connaît le pays. Li dou valeur ! », a écrit le leader du mouvement « République des valeurs » sur sa page facebook.