Thierno Diop: "Ousmane Sonko veut se faire arrêter pour éviter le procès l'opposant à l'ex masseuse de Sweet Beauty Adji Sarr..." (VIDÉO)

Mbacké a été hier le théâtre de scènes de guérilla urbaine opposant les forces de l'ordre à des jeunes, précarisés, acquis à la cause de l'opposant Ousmane Sonko.



Dans cet entretien accordé à nos confrères de Seneweb, le sieur Thierno Diop analyse objectivement les agissements du "bourreau d'Adji Raby Sarr" depuis son fameux meeting de Keur Massar.



Il croit mordicus que Sonko, rendu tristement célèbre depuis l'ébruitement de ses fréquentations dans ce lieu de rencontres tarifées, prétendu salon de massage (Sweet Beauty), entend brûler le pays mais aussi et surtout se faire écrouer dans un mitard pour éviter un procès public face à sa plaignante, l'ex masseuse Adji Sarr. Ce qu'a bien compris l'Etat.

Assez informée et bien outillée pour faire face aux scènes de guérilla, la classe dirigeante, dans un souci permanent de ne pas tomber dans le panneau, a préféré trié et donc estimé la valeur des informations collectées grâce à ses perspicaces services de renseignements.



Comme nous l'écrivions si justement (lire le papier ci-contre titré: "Dégâts collatéraux d'un procès en vue: Ousmane Sonko ou les dérives anti républicaines d'un leader... cent peurs"), le chef de file du parti Pastef a perdu la perte la sérénité due à l’évidence d’une condamnation, si jamais le procès a lieu. Car, il est clair que ce procès aura bien lieu.

Tout le reste n'est que légende !