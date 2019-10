Thierno LO:"Je suis une réalité politique.."

Votre nomination au poste de Président du Conseil d’administration du Train express régional (Ter) a suscité moult polémiques. Comprenez-vous que certains observateurs soient quelque peu surpris de votre retour aux affaires ? Vous savez comme je l'ai toujours dis ,je n'ai jamais eu de fixation sur une quelqu'onque nomination venant du Président, cependant je lui réitère mes remerciements pour cette marque de confiance. La contradiction est le moteur de l’histoire et s'il y'a des observateurs comme vous le dites « surpris » c'est leur droit. C’est le Président qui nomme aux affaires, il est la personne la mieux informée de ce pays ,il connait les compétences et le poids politique de tout un chacun .Sur le plan du background Thierno LO est un produit du prive qui y a fait plus de 25 ans, et sur le plan politique la contribution de l'APD et de la coalition ADIANA est remarquable, convoquons le « var » (allusion faite aux videos et images de la coalition).Rien que pour le parrainage, nous avons remis plus de 25.000 parrains, et notre démarche est toute autre, nous avons un électorat fidèle . En effet nous avons installes des cellules dans presque tout le Sénégal et toutes ces cellules bénéficient soit de formations soit de nos calebasses de solidarite,et ce sont ces gens qui ont votes pour le Président Macky Sall ; Sur le plan de la communication ,nous sommes à l’origine de ces portes à portes qui ont été déterminant pour la réélection du President,mais aussi sur les réseaux que nous avons inondes du bilan du Président Macky Sall. Je me demande ou été les observateurs dont vous parlez ? Aucune coalition de Bby n'a plus travaille que la coalition ADIANA pour la réélection du Président Macky SALL. Vous avez soutenu Macky Sall depuis longtemps. Pourquoi a-t-il pris du temps avant de vous nommer à un poste de responsabilité ? Effectivement ,nous sommes en alliance avec le Président Macky Sall depuis 2014,Nous l'avons soutenu aux locales,legislatives,referendum,et tout récemment a la Présidentielle car nous partageons la même vision que lui. Ce sont ces principes qui nous lient ,et même sans nomination nous avons beaucoup travaille avec le Président Macky Sall,il nous écoute et nous respecte et c’est le plus important. Maintenant il y'a le temps le Président par rapport a ses challenges et « c’est lui qui maitrise son temps » ! Que Votre nomination a généré de vives critiques, surtout venant d’un responsable de l’Alliance pour la République (Apr), Thiaye Diaby en l’occurrence. N’est-ce pas gênant ? je crois que c'est la seule personne ayant émise des critiques, moi j'ai plutôt reçu des félicitations fusant de partout. Maintenant s'il y'a un jeune facebookeur qui se défoule sur ma personne, je n'y accorde pas une grande importante, j’ai d'autres priorites.Le conseil que je lui donne c’est d'aller travailler car il se trompe de combat. Mais comme on dit : « Ce sont les fruits murs qui reçoivent des jets de pierres ! Ce même Thiaye Diaby soutient que votre nomination comme PCA de SEN TER serait un soulagement pour vous, car elle vous permettrait de sortir la tête du gouffre financier dans lequel vous seriez plongé ? Vraiment je ne donnerai pas d'importance aux délires d’un facebookeurs en quête de « buzz »,je n’ai vraiment pas son temps. Ma seule réponse est que je n’ai pas eu mon premier emploi par décret présidentiel. Comprenez-vous cette passion qui a escorté votre dernière nomination ? Quelle réponse apportez-vous à certains observateurs qui stigmatisent votre capacité à collaborer avec les différents régimes ? Il n’y pas cette « passion » dont vous parlez,j'ai plutôt senti un accueil favorable de la nouvelle de ma nomination. Maintenant Thierno Lo a toujours été cohérent dans sa démarche politique. Je n'ai jamais quitte CDP garab bi.il y'a plutôt eu une fusion entre CDP et le PDS,et j'ai loyalement accompagne le Président Wade jusqu’à sa chute. A cause des guerres internes au PDS après le départ de Wade ,j'ai quitte le PDS pour Bok Guiss Guiss et malheureusement il commençait a se dessiner une dualité Thierno/Pape Diop et j'ai préféré quitter pour créer ma propre formation avec des sénégalais avec qui je partage la même vision. Et c’est suite a cela que le Président Macky Sall,qui a toujours cru en mes compétences au point de me surnommer « Zidane »a fait appel a moi pour l'accompagner et pour l'intérêt supérieur de la nation,d’où notre alliance depuis 2014 bâtie sur des principes solides. Quel sens politique donnez-vous à votre retour officiel aux affaires ? Quelle est aujourd’hui la réelle représentativité de Thierno Lô à Darou Mousty ? N’avez-vous pas perdu du poids électoral au profit de votre rival historique, Modou Diagne Fada ? D'abord Fada est mon jeune frere,dailleurs il ma appelle pour me féliciter suite a ma nomination et nous avons longuement echange.Maintenant ,le poids électoral de L'APD et la coalition ADIANA dépasse les limites de Darou Mousty ou je n'ai plus rien a prouver .Convoquons l'histoire ! Le premier ministre Macky Sall, renouvelle les instances du PDS et le Président Wade lui demande de me designer Secrétaire General de la section PDS de Darou Mousty, donc patron des 6 communautés rurales de l’arrondissement. Aux élections législatives de 2007, j’étais tête de liste départementale contre « warwi » de mon frère fada, et j'ai gagne le département. Aux Élections locales 2009, j'étais élu Président de la communauté rurale de Darou Mousty jusqu'a 2014 ,et avec la reforme, les communautés rurales sont devenues des communes, en tant que Président sortant je décide de ne pas me présenter car je considère que le maire doit être quelqu’un qui loge à Darou, se réveille à Darou. En plus ,le parti que je venais de créer n’avait pas encore de récépissé. Néanmoins, les jeunes sont allés se mettre sur le récépissé de « lenguo ligueyaal Senegal »pour affronter Modou Diagne fada qui était du PDS en coalition avec REWMI représenté par Thierno Mbaye et Bokk Guis Guiss représenté par Nassir Samb, donc une coalition de partis, et c’est cette coalition qui a gagné la commune de Darou. Les jeunes ont pu avoir je crois 3 conseillers à Darou et d’autres dans la commune de Mbadiane. Moi Thierno Lo , je n’ai jamais perdu d’élections face à fada. Pour les élections législatives, « yeessal » n’était pas encore crée, et c’est toujours le PDS et ses alliés face à BBY, aucun membre de mon parti, ni moi ne figuraient sur les listes de BBY ,et pourtant nous les avons aidé à gagner Darou et le département de kebemer. Tout ceci pour retablir une vérité ,car je ne suis pas un objet médiatique, je suis une réalité du département. La tendance dans laquelle j'étais ,contrôlait les 7 communautés rurales de l' arrondissement , Lamine Thiam a kébémer en battant le vieux feu Aly kébé ,et feu Samba khary Cissé battait feu Moustapha Ndiaye au niveau du Conseil départemental de Louga. C' est ça l'histoire qu’on a toujours travestie à travers la presse qui consomme sans discernement tout ce qu’on lui sert. Les témoins de l’histoire sont là, lamine Thiam parlementaire, Madame Ndéye Gaye Cissé, Ambassadeur Saer Gueye et Monsieur Pape Seck de Loro. Beaucoup de sénégalais ne savaient pas cette réalité que les lobbies cachent. Mais le Président Wade ,lui savait et personne ne se posait la question : Pourquoi une ville comme Darou avait toujours deux ministres au détriment de Touba, kebemer, Louga et Diourbel ? Je vous donne la réponse : C’est parce que pour Wade, j'étais la sécurité du département. J' étais celui qui devait empêcher que ses deux fils en conflit avec lui, ne lui prennent son département. Je fus le gardien du temple et il n’est jamais tombé quand j’étais au combat. Vous avez la bonne version de l'histoire et il ne faut plus la maquiller. C'est contraint que la rétablis. De surcroit, n’eut été l'implication de notre coalition ,Darou Mousty serait tombe lors de la presidentielle.Notre coalition a fait une contribution sur le plan nationale remarquable : yembeul,pikine,thiaroye,mbao,Boune,sicap,hlm,Colobane,boune,Thies,louga,Pire,Ndande,Fatick,Dendeye,Touba,Kolda,St louis,tivaouane,sans oublier la diaspora et j'en passe. Nous avons des cellules qui fonctionnent dans toutes ces zones et qui constituent un électorat fidèle. Et tout cela a été verse au profit du Président Macky Sall lors de la présidentielle. Macky Sall et Abdoulaye Wade ont semblé se réconcilier grâce au Khalife général des Mourides, à l’occasion de l’inauguration de la Mosquée Massalikul Jinaan. Comment avez-vous vécu ces retrouvailles ? Comme tous les sénégalais je salue ces retrouvailles qui constituaient même une demande sociale. Il était grand temps que le Président Macky Sall retrouve son Père spirituel pour le grand bonheur des sénégalais. Macky Sall et Abdoulaye Wade ont semblé se réconcilier grâce au Khalife général des Mourides, à l’occasion de l’inauguration de la Mosquée Massalikul Jinaan. Comment avez-vous vécu ces retrouvailles ? Tout dépendra des actions qui seront posées suite a ces retrouvailles. Comment ces retrouvailles pourraient influer le destin politique de Karim Wade, l’homme au centre de la brouille entre Me Abdoulaye Wade et Macky Sall ? Il est évident que tout le monde pense a une amnistie de Karim Wade qui le relancerait politiquement si ces retrouvailles sont effectives ,mais on n’en est pas encore la. Ce qui intéresse les sénégalais c'est plus la décrispation des tensions politiques et le soutien du Président Abdoulaye Wade au Président Macky Sall ,pour lui permettre de faire un bilan remarquable a tête de ce pays et nous l’espérons fortement ! Question 10 Vous avez cheminé pendant un certain temps avec le Professeur Iba Der Thiam au sein de la défunte CDP Garab-gi. Trouvez-vous injustes les attaques dont il est victime depuis la publication des premiers tomes de l’Histoire Générale du Sénégal ? le Professeur Iba Der est quelqu'un qui doit être sublime ,il a beaucoup fait pour ce pays et mérite des félicitations pour services rendus a la Nation. Maintenant l'œuvre humaine n'est pas parfaite ,et connaissant le professeur IBa Der ,c'est quelqu'un de très ouvert. Il faut juste trouver des consensus fort pour parfaire cet ouvrage qui sera utile a toutes les générations.