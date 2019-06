Thierno Lo livre ses vérités sur l'affaire Aliou Sall et menace..., Macky Sall doit appliquer les conclusions issues du dialogue national...!

COALITION ADIANA - COMMUNIQUÉ DE PRESSE Dakar le ‪29/06/2019‬

Le ministre THIERNO LÔ, Président de l’Alliance pour la Paix et le Développement (A.P.D) également Président de la Coalition ADIANA, entouré des membres du comité exécutif, des représentants de la Convention des femmes, des jeunes, des cadres, des sages, a tenu une Conférence de Presse ce samedi 29 juin 2019, au siège de leur coalition.

Il s’est prononcé sur quelques questions d’actualité, notamment sur l’ancrage de la Coalition ADIANA au sein de la majorité présidentielle, sur le documentaire de la BBC consacré aux découvertes de pétrole et de gaz, sur le dialogue national, sur l’interdiction des marches.

I. Concernant les interrogations soulevées suite au reportage de la chaine de télévision britannique BBC, Le ministre THIERNO LÔ est en phase avec le Président de la République, qui soucieux, d’éclairer les Sénégalais sur la gestion des ressources naturelles, a pris la bonne mesure en instruisant le ministre de la justice de saisir le procureur de la République qui a ouvert une information judiciaire. Celle-ci permettra, au terme d’une enquête complète sur l’ensemble des faits allégués, de rétablir la vérité.



La justice nationale est saisie, elle ne subira aucune pression et le droit sera dit.

Il semble que la justice internationale ait été également saisie,

Thierno LÔ invite tous les Sénégalais à savoir raison garder, il demeure persuadé que le Président Macky SALL ne protégera personne et exercera son mandat sans aucune pression d’où qu’elle vienne.



Il a rappelé qu’il n’y a aucun doute quant à la volonté de transparence du Chef de l’État dans la gestion des ressources naturelles qu’il a manifesté dès sa prise de fonction dès le début de son premier mandat le 2 Avril 2012.

En octobre 2013, le Sénégal a adhéré à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE).



Ainsi dans la dynamique d’une gestion saine et durable des ressources naturelles, le Président la République a pris un décret du 3 février 2016, créant le Comité d’Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETROGAZ) qui est venu renforcer le dispositif global dans la gestion des ressources après l’adhésion du Sénégal à l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE) et la constitutionnalisation du droit des populations sur les ressources naturelles.



Le 12 juin 2018, à l’occasion de la journée de Concertation nationale sur le pétrole et le gaz à Diamniadio, il a réitéré sa volonté d’élargir le COS-PETROGAZ à la société civile.

En Février 2019, le Sénégal a adopté un nouveau Code pétrolier qui intègre les meilleurs pratiques et usages en vigueur nés des mutations intervenues dans l’industrie pétrolière et pour sauvegarder et sécuriser les intérêts économiques et financiers du peuple sénégalais, tout en préservant l’attractivité́ et la compétitivité́ du pays.



À cela s’ajoutent, la publication de tous les contrats pétroliers et gaziers, la loi sur la répartition des revenus issus de l’exploitation des hydrocarbures et surtout, les dispositions relatives au contenu local donnant la possibilité́ pour les investisseurs privés nationaux de participer aux risques et aux opérations pétrolières conformément à̀ la norme de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives (ITIE).



Le 28 mai 2019, lors de l’ouverture du dialogue national, Le Président Macky SALL a renouvelé cette volonté, en déclarant vouloir que l’opposition intègre cette structure.

C’est pourquoi, Thierno LÔ, Président de la Coalition ADIANA n’a aucun doute sur la prise en compte des exigences dans la gestion des ressources extractives.

II. Concernant le dialogue national

Le ministre THIERNO LÔ se réjouit de l’appel au dialogue national qui a été favorablement accueilli par une très large franche des forces vives de la Nation et qui a fait déjà l’objet d’un large consensus quant à la désignation des éminentes personnalités chargées de conduire les travaux. Il n’y a aucun doute que ceux-ci seront couronnés de succès et qu’un large consensus sera trouvé sur la quasi-totalité des questions posées, les sénégalais ayant toujours su trouver les solutions idoines lorsque l’intérêt national et l’amour de la Patrie sont en cause.

III. Concernant la démission de Monsieur Aliou SALL, il prend acte de la décision courageuse et de volontaire de son poste de Monsieur Aliou SALL de son poste de directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations (C.D.C) alors qu’il bénéficie de la présomption d’innocence.

IV. Concernant l’ancrage de la Coalition ADIANA au sein de la majorité présidentielle et son soutien le Président Macky SALL, Le ministre THIERNO LÔ a rappelé que sa coalition a accompagné depuis 2014 le Président Macky SALL à toutes les élections référendum, locales, les législatives et naturellement à la dernière élection présidentielle à laquelle, elle a participé activement et a largement contribué à la brillante victoire du candidat Macky SALL le 24 Février 2019.

V. Concernant l’interdiction des marches, Le ministre THIERNO LÔ a rappelé qu’il a toujours estimé que la liberté d’organiser des marches étant garantie par la Constitution, elle doit être respectée, son interdiction peut être perçue comme un recul démocratique. L’on peut comprendre cependant que si les Autorités chargées de l’appliquer y dérogent, c’est que des menaces sérieuses existent et sont de nature à troubler l’ordre public. Cette latitude est également prévue par la Constitution.