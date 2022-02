Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées : "La France va déployer 500 hommes en Roumanie"

Le général Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées, a répondu aux questions d'Armelle Charrier (France 24) et de Franck Alexandre (RFI). Dans cet entretien exclusif, il évoque la préparation de la France en cas de conflit de haute intensité et le déploiement de soldats français en Roumanie dans le cadre de l'Otan. Il revient également sur la fin de l'opération Barkhane au Mali et affirme que "la guerre contre le terrorisme ne peut être gagnée que par les armées africaines"