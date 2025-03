Thiès : Il mise plus de 3 700 000 sur XBet pour combler un trou de caisse… et s’enfonce dans la faillite

Les paris sportifs ont encore fait une victime, et cette fois-ci, c’est un étudiant de Thiès qui en paye le prix fort. Comme le rapporte L’Observateur, F. Diop, gérant d’un point de transfert d’argent, a voulu jouer avec le destin en tentant de récupérer un déficit de 550 000 FCFA grâce à XBet. Résultat : il a perdu non seulement la mise, mais aussi sa liberté.







Le pari de trop







Tout commence par un constat inquiétant : un trou de 550 000 FCFA dans les transactions. Plutôt que d’alerter son employeur C. Diop ou de chercher une solution rationnelle, F. Diop a cru bon de jouer aux paris sportifs pour tenter de combler cette perte. Selon ses propres aveux devant le tribunal des flagrants délits de Thiès, son objectif était simple : miser gros pour récupérer l’argent perdu.







Mais le piège s’est vite refermé sur lui. De mise en mise, il finit par engager 3 700 000 FCFA, espérant le jackpot salvateur. Malheureusement, la chance n’était pas au rendez-vous. Tout est parti en fumée.







Découvert et arrêté







Les détournements ne passent pas inaperçus. Son patron, en scrutant les comptes, finit par mettre la main sur l’ampleur du désastre. Il saisit aussitôt la police, déposant une plainte pour détournement de fonds. L’étudiant est alors arrêté, placé sous mandat de dépôt et jugé en comparution immédiate.







À la barre, il n’a pas tenté de nier les faits. Au contraire, il a tout reconnu avec une sincérité déconcertante :







« J’avais un trou de 550 000 FCFA. Pour combler ce manque, j’ai joué sur XBet en espérant gagner beaucoup d’argent et recouvrer tout le manque. Mais ça n’a pas marché. »







Une confession qui résume à elle seule la spirale infernale des jeux d’argent.







Le verdict attendu







Face à cette situation, la partie civile, c’est-à-dire son patron, a indiqué avoir récupéré 470 000 FCFA, mais réclame toujours le reste. De son côté, le procureur de la République a estimé que les faits étaient constants et a requis un mois de prison ferme contre l’étudiant.







Le verdict sera rendu le 14 mars 2025. En attendant, cette affaire illustre une fois de plus les dérives des paris sportifs, qui transforment parfois une simple tentative de rattrapage en descente aux enfers.

































Dakaractu