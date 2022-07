Thiès / Inondations : Quand les précipitations ralentissent les activités dans la cité du rail…

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 24 Juillet 2022 à 12:03

Les populations de la cité du rail éprouvent beaucoup de mal, depuis hier, à vaquer à leurs occupations. En cause, beaucoup de quartiers et axes routiers sont inondés. Un petit tour dans certaines artères de la ville a permis de voir des camions et véhicules sous les eaux incapables de bouger. Pendant cette campagne législative plusieurs politiciens ont dû renvoyer leurs activités ce samedi à cause des précipitations et des inondations qui rendent presque toutes les routes impraticables.