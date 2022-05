Thiès : Le Dr Babacar Diop liste « les malversations dans la gestion de l'ancien maire, Talla Sylla » et compte renégocier tous les contrats de propriété communale avec les entreprises.

Élu maire de la ville de Thiès récemment, le Docteur Babacar Diop vient de s'adresser à la presse pour faire un état des lieux de la gestion de l'ancien maire, Talla Sylla.



Le nouveau maire qui refuse d'être complice dans la mauvaise gestion de l'ancienne équipe, se veut clair : "nous n'avons aucun problème avec Talla Sylla encore moins avec tous les leaders de la cité du rail. Mais nous avons été élus par les populations et nous voulons être quitte avec notre conscience dans ce qui nous a été confié. Tant que je serai maire de Thiès, je défendrai cette ville".



Dans le cadre de la gestion financière, " la mairie a un budget qui tourne autour de 1,8 milliard FCFA. Mais le taux de recouvrement tourne seulement autour de 32 %". Et de poursuivre : "La dette de la mairie est estimée à plus de 700 millions FCFA".



Par rapport à la propriété communale, ces entreprises font rentrer dans les caisses de la mairie seulement 13 millions 975 mille FCFA par an au moment où normalement ils doivent verser à la mairie la somme 426 millions 520 mille FCFA. Parmi ces sociétés on peut citer la Sonatel à qui la mairie à loué 1.000 mètres carrés. Orange paye 6 mille FCFA le mètre carré par an soit 500 FCFA le mètre carré par mois. La Sonatel paye 6 millions par an. Si on avait appliqué le décret du Président de la République Numéro 2010-400 du 23 mars, là où la Sonatel paye 6 mille FCFA le mètre carré, elle devait payer au minimum 40 mille FCFA le mètre carré. Elle devait faire rentrer dans la caisse de la mairie au minimum 40 millions FCFA par an. La Cedeao occupe 800 mètres et paye la même montant que Orange. La Cbao paye chaque année 4 millions 800 mille FCFA alors que si on avait respecté le décret, elle devait au minimum faire rentrer dans nos caisses 32 millions FCFA, au moment où la pauvreté s'accroît de jour en jour. Nos établissements scolaires sont en état de délabrement avancé. Plusieurs quartiers ont des problèmes d'eau. Mbaye Guèye EMG occupe 2014 mètres carrés. Depuis lors, il n'a jamais payé le moindre centime. Je lui ai adressé une correspondance en vain. Nous leur avons envoyé un huissier pour qu'il paye les 68 millions 880 mille FCFA qu'il doit à la mairie." Je veux être clair, tous ces contrats doivent être renégociés et seront renégociés", prévient-il.



À cela s'ajoutent d'autres scandales financiers concernant la construction d'une partie d'un mûr de clôture estimée à plus de 19 millions FCFA entre autres. "Le seul compromis que je peux faire c'est qu'ils remboursent jusqu'au dernier centime", avertit le Dr Babacar Diop.



















































dakaractu