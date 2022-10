Thiès / Le Président Macky Sall répond au maire de Thiès : "Le plus essentiel, c’est que je vais relancer les chemins de fer"

À l’occasion du lancement officiel des classes préparatoires aux grandes écoles dans la cité du rail, le président de la République devant les milliers de Thiessois qui n’attendaient que la reprise du transport ferroviaire, a eu finalement la bonne nouvelle. "Le gouvernement travaille d’arrache-pied pour redonner à Thiès ses locomotives qui faisaient nourrir la ville," a-t-il déclaré.



"Je voudrais dire au maire de Thiès que j’ai entendu le cri du cœur et j’ai rencontré les cheminots en venant parce qu’ils sont venus m’accueillir. Ils savent que j’ai mis beaucoup d’efforts pour les faire rentrer dans leurs droits. Le plus essentiel, c’est que je vais relancer les chemins de fer", répondra-t-il au maire de la ville.



Le docteur Babacar Diop en recevant le président de la République et dans son allocution de bienvenue, n'a pas manqué de rappeler cette demande sociale de tout Thiès. Il dira : " monsieur le Président de la République, daignez entendre la voie plaintive et timide des malheureux habitants de Thiès qui vous demandent chaleureusement de réhabiliter les chemins de fer".



Cependant pour conforter son discours, le maire de Thiès a interrogé l’aspect social. Babacar Diop a évoqué l’importance qu’avaient les chemins de fer au sein des ménages. "Monsieur le président, les chemins de fer c’étaient Thiès. Thiès aussi était les chemins de fer. Le chemin de fer permet de nourrir des milliers de familles. Nous gens de Thiès, nous avons envie d’entendre de nouveau les klaxons des locomotives le matin, d’entendre les bousculades des passagers qui se pressent dans nos gares, d’entendre l’éclat de rire des commerçants, d’entendre la sirène de l’horloge qui le matin rappelle aux enfants qu’il est l’heure de regagner l’école", informe-t-il.



Aussi cet appel n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd car, dit-il, "Monsieur le Président, j’ose espérer que nous aurons une oreille attentive et vous saurez que Thiès est une ville insoumise, mais elle n’est pas ingrate". Aussitôt dit, le Président Macky Sall a répondu par l’affirmative...























































dakaractu