Thiès : Macky Sall promet une troisième gare avec le TER

Dans son discours ouvrant le Conseil présidentiel sur le développement de Thiès, ce matin, le chef de l'État a souligné que Thiès est une région d'avenir. D’ailleurs, Macky Sall s'engage à relancer le chemin de fer, pour faire de la capitale du Rail un hub aéroportuaire.



Ainsi, le chef de l’État promet que Thiès sera doté d'une troisième gare et va donc être "Thiès Bene deukk gnetty gares".



"Thiès est une région en devenir avec, entre autres, le développement accéléré de l'horticulture, du tourisme, de l'exploitation minière et du pôle urbain de Daga Kholpa. La réalisation du port multifonction de Ndayane, l'émergence des zones économiques spéciales de Dias, Sandiara et Ndayane, et l'émergence de l'agropole Ouest avec l'entente de Malikounda, Nguéniène et Sandiara, la réhabilitation du chemin de fer.



A ce propos, je voudrais vous dire que Thiès est connue comme étant ‘Bene deukk gnari gares’. Mais j'aimerais encore faire de Thiès ‘Bene deukk gnetti gares’, avec la future gare du TER qui pourrait arriver. Donc, le TER à Thiès, après la seconde phase vers l’AIBD. Thiès serait "bene deukk gnetti gares’", a souligné le président de la République sur les ondes de la RFM.



D'après les chiffres du gouvernement, 905 milliards F CFA seront investis, dans les trois prochaines années, à Thiès.



Par ailleurs, le chef de l'État s'est félicité de l'esprit républicain du docteur Babacar Diop, le maire de la ville de Thiès, qui lui a réservé un accueil chaleureux. Macky Sall se dit prêt à l'accompagner.



Toutefois, le chef de l’État a saisi l'occasion pour s'insurger contre les maires qui ne respectent pas les institutions et les personnalités qui les incarnent.







































