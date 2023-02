Thiès: Travaux de l’autoroute Dakar-Tivaouane et le butinage de la route Tivaouane- Pambal-Darou Alpha, lancés

Lancement des travaux de l'autoroute Dakar Tivaouane et le butinage de la route Tivaouan- Pambal-Darou Alpha (20km) y compris la construction de pistes dont Diogo-Diogo sur mer (7km).



Le projet est réalisé dans le cadre du PCZA pour une durée de 20 mois. Il est financé par l'Etat du Sénégal et la Banque Mondiale pour un montant de 18,3 milliards FCfa.



Cette infrastructure permet d'améliorer l'accès aux zones de production agricoles, la réduction du temps de parcours, d'améliorer des conditions de trafic de confort et de sécurité, d'améliorer de l'accès aux services et équipements sociaux, facilité l'acheminement des productions agricoles, d'atténuer les accidents routiers, fréquent aujourd'hui. Elle permet aussi d'améliorer de l'accès aux services sociaux administratifs et économiques.

















leral