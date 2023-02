Thiès : Vers une métropole moderne dans une région en devenir

«Le montant de 8,700 milliards F CFA a été octroyé à la ville de Thiès par le chef de l’État, dans le cadre du Programme de modernisation des villes sénégalaises (Promovilles)», ont renseigné les autorités compétentes de la ville. Lesquelles de souligner : «Dans le cadre de ce programme, outre les 12 km de routes, au minimum, qui seront construites dans la ville de Thiès, plus de 200 jeunes seront formés aux métiers du bâtiment et des travaux publics. Aussi, ce programme destiné aux villes sera renforcé par le Projet d’appui aux communes pour un budget 132 milliards F CFA.»

De plus, nos interlocuteurs qui se réjouissent de «la part importante que la cité du Rail a reçue dans le lot des 50 000 lampadaires solaires achetés par le gouvernement pour alléger la facture d’électricité des communes», ne manquent pas de relever que «le président de la République travaille à concevoir les priorités stratégiques, ainsi que les options d’aménagement et de développement les plus pertinentes face aux grands enjeux économiques, sociaux, environnementaux et démographiques. Une vision qui compte faire du triangle Dakar-Thiès-Mbour le principal pôle de l’émergence du Sénégal».