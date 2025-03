Thiès: des ministres et le Général Moussa FALL aperçus chez Abdou NBOW

C’est le ballet des personnalités politiques et publiques à Thiès dans le quartier de Diamaguene pour présenter des condoléances au député Abdou MBOW après le décès de son père la semaine dernière.



Le président de l’Assemblée nationale, El Malick NDIAYE, a envoyé une délégation de collègues pour aller à l’enterrement. Des ministres de la République ont fait le déplacement dans la capitale du rail pour présenter leurs condoléances.





Selon le journal Les Echos, le ministre des Forces Armées, Birame DIOP, ainsi que le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Souveraineté alimentaire Mabouba DIAGNE ont été aperçus au domicile du parlementaire.

Outre ces ministres, l’ancien chef de la gendarmerie nationale et de la justice militaire, Moussa FALL, a aussi honoré de sa présence le député.



C’est aussi le cas pour les anciens ministres Moussa BALDÉ, Abdoulaye Daouda DIALLO et son épouse, Matar BA, Abdoulaye DIOUF SARR. Le maire de Kolda Mame, Boye DIAO, Maodo Malick MBAYE étaient présents au domicile des MBOW.









































Walf