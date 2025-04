Thiès : deux anciens militaires de 70 et 68 ans fumeurs de yamba, l’un s’en sert pour dormir et l’autre pour avoir l’appétit

Le chanvre indien aide-t-il à vaincre l'insomnie et à retrouver l’appétit ? Oui, si l'on se fie aux déclarations de N. S. et O. N., deux anciens militaires de 70 et 68 ans, respectivement. Dénoncés par des voisins, ces derniers ont été arrêtés détenant chacun un joint de yamba.





Placés sous mandat de dépôt pour détention de cette drogue, ils ont été jugés devant le tribunal des flagrants délits de Thiès. D’après L’Observateur, qui a assisté au procès, les mis en cause n’ont pas cherché midi à quatorze heures pour reconnaître les faits à la barre. Mais chacun a tenté d’en justifier l’usage.







«J’avais une insomnie persistante et quand j’en ai parlé à un ami tunisien, il m’a conseillé de fumer du yamba. Je fume depuis l’époque où j’étais en fonction [dans l’Armée]», admet N. S. O. N. d'embrayer : «On m’a dit que le chanvre indien donne de l’appétit. C’est pourquoi j’en ai acheté pour le consommer après la rupture du jeûne.»







L’Observateur informe que les deux anciens militaires ont pris chacun 15 jours de prison ferme.































Seneweb.com